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İstanbul'da okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yapıldı

İstanbul'da polislerce, okul çevrelerindeki şüpheli kişiler, iş yerleri, park ve bahçeler ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Metin Tokgöz  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
İstanbul'da okul çevreleri ve servis araçlarında denetim yapıldı Fotoğraf: Metin Tokgöz/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 39 ilçede eş zamanlı yapılan denetime, asayiş, trafik ve önleyici hizmetler ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler destek verdi.

Ekiplerin TOKİ Maltepe Anadolu Lisesi'nin çevresinde yaptıkları uygulamada, şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Polis ekiplerince durdurulan şüpheli araçlardaki kişilerin üstleri de arandı.

Okulun çevresindeki park ve bahçeleri, metruk binaları, tütün ürünleri ve alkol satışı yapan iş yerlerini, kahvehaneleri, internet ve elektronik oyun salonlarını da kontrol eden ekipler, öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Başıbüyük Caddesi'nde servis araçlarını denetledi.

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