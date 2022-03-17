Dolar
14.77
Euro
16.35
Altın
1,942.04
ETH/USDT
2,809.00
BTC/USDT
41,018.00
BIST 100
2,131.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da nüfus işlemleri için mobil tır hizmeti

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün mobil tırı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün "Narko tırı" İstanbul Esenyurt'ta 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Taha Erham Keleş   | 17.03.2022
İstanbul'da nüfus işlemleri için mobil tır hizmeti

İstanbul

Tırların konulduğu Esenyurt Meydanı'nda basın mensuplarına açıklama yapan Kaymakam Vural Karagül, İçişleri Bakanlığının desteğiyle "Nüfüs tırı" ve "Narko tırı"nın vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Öğrencilerin okullarından eğitim için narko tırına getirildiğini belirten Karagül, "Onlara uyuşturucu bağımlılığının ne kadar kötü bir şey olduğunu tır içerisindeki görsellerle ve eğitmen polis arkadaşlarımızla anlatmaya çalışıyoruz. Nüfus tırımızda vatandaşımızın kaymakamlığımızda, ilçe nüfus müdürlüğümüzde yapabileceği işlemlerin hepsini burada vermekteyiz." dedi.

Karagül, Esenyurt Meydanı'ndaki Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı'nın çocuk karavanında da Türk ve yabancı çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendiğini, sosyal uyum projesi kapsamında kaynaştırıldığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin, artan omicron vakaları karşısında salgınla mücadele yönergesini güncelledi
Türk hekimlerin 'Kovid sonrası koku bozukluğu tedavisi' dünyada kabul gördü
DSÖ, Rus aşısı Sputnik V'nin değerlendirmesini ertelediklerini açıkladı
Türkiye'de 22 bin 345 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 118 kişi hayatını kaybetti
TURKOVAC'ın, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı etkili olduğu belirlendi

Benzer haberler

İstanbul'da nüfus işlemleri için mobil tır hizmeti

İstanbul'da nüfus işlemleri için mobil tır hizmeti

"Gelin, İdlib'deki Çocukları Birlikte Isıtalım!" yardım konvoyu uğurlandı

Eren Kış-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı

Ukrayna'da mahsur kalan tırlardaki sebzeleri savaş mağdurlarına dağıttırdı

Ukrayna'da mahsur kalan tırlardaki sebzeleri savaş mağdurlarına dağıttırdı
İstanbul'a tır ve kamyon girişine kontrollü izin

İstanbul'a tır ve kamyon girişine kontrollü izin
Hakkari'de Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı

Hakkari'de Eren Kış-30 Şehit Jandarma Çavuş Mehmet Sancar operasyonu başlatıldı