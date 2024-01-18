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İstanbul'da "Narkogüç-44" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu kaçakçılığına yönelik sürdürülen "Narkogüç-44" operasyonu kapsamında yakalanan 52 şüpheliden 50'sinin tutuklandığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
İstanbul'da "Narkogüç-44" operasyonunda yakalanan 52 şüpheliden 50'si tutuklandı

Ankara

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik gerçekleştirilen ve devam eden Narkogüç-44 operasyonu kapsamında 52 sokak satıcısının yakalandığını anımsattı.

Bunlardan 50'sinin tutuklandığını, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen ve devam eden Narkogüç-44 operasyonunda gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda skunk, metamfetamin, uyuşturucu hap ve kenevir, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu."

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