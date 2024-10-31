İstanbul'da "Narkoçelik-44" operasyonunda 3 ton 515 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-44" operasyonunda, 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 uyuşturucu satıcısı yakalandı.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun detaylarına yer verdi.
Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını ve çalışmaların artarak süreceğini belirten Yerlikaya, "Narkoçelik-44" operasyonunun Büyükçekmece merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlendiği bilgisini paylaştı.
Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul’da düzenlenen “NARKOÇELİK-44” operasyonunda:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 31, 2024
3️⃣ Ton 5️⃣1️⃣5️⃣ Kg Metamfetamin ele geçirildi❗️
⚠️Operasyonlarda 3️⃣’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6️⃣ uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı❗
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Ülkemizi zehir… pic.twitter.com/TxPAk6NZEK
Operasyonda 3 ton 515 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, ayrıca 188 kilogram ara kimyasal madde, 3 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 1 dedektör ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu ve 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 6 uyuşturucu satıcısının yakalandığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.