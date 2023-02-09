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İstanbul'da motosiklet ve elektrikli skuterler öğleden sonra trafiğe çıkabilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına saat 13.30'dan itibaren izin verileceğini bildirdi.

İrem Demir   | 09.02.2023
İstanbul'da motosiklet ve elektrikli skuterler öğleden sonra trafiğe çıkabilecek

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, bugün 13.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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