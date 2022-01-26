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İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor

Andaç Hongur Erpehlivan   | 26.01.2022
İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürüyor

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, buzlanma ve kar temizleme çalışmaları nedeniyle kentte motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sürdüğünü bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli İstanbullular, özellikle ara sokaklarda buzlanma ve kar temizleme çalışmaları devam ettiğinden motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sürmektedir."

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