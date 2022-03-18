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İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Elif Küçük, Kübra Kara   | 18.03.2022
İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

Kuvvetli kar yağışı uyarısı

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da bugün saat 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadelerini kullandı.

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