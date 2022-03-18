İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 18, 2022
Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle,
⚠️Trafik seyir ve can güvenliği için,
Bir sonraki duyuruya kadar,
Bugün ⏰17.30’dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
⛔️Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLMEYECEKTİR❗️ pic.twitter.com/t0n1tPVjAe
Kuvvetli kar yağışı uyarısı
Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son verilerine göre İstanbul'da bugün saat 18.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Dışarıdaysak evlerimize dönelim. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.