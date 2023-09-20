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İstanbul'da motokuryenin trafikte ambulansa yol açtığı anlar kamerada

Sarıyer'de motokuryenin trafikte ambulansa yol açmak için gösterdiği çaba araç kamerası tarafından kaydedildi.

Zeynep Rakipoğlu  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
İstanbul'da motokuryenin trafikte ambulansa yol açtığı anlar kamerada

İstanbul

Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine giden ve yoğun trafikte siren çalarak ilerlemeye çalışan ambulansa yol verilmediğini gören motokurye duruma müdahale etti.

Sıkışan trafikte şeritlerin arasından ilerleyerek eliyle sürücüleri uyaran motokuryenin yolu açmak için seferber olduğu anlar ambulans kamerasınca kaydedildi.

Sosyal medyada beğeni toplayan videoda, motokuryenin şeritler arasında hızla ilerleyip eliyle ambulansı işaret ederek yol istediği görülüyor.

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İstanbul'da motokuryenin trafikte ambulansa yol açtığı anlar kamerada

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