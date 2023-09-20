İstanbul'da motokuryenin trafikte ambulansa yol açtığı anlar kamerada
Sarıyer'de motokuryenin trafikte ambulansa yol açmak için gösterdiği çaba araç kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul
Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine giden ve yoğun trafikte siren çalarak ilerlemeye çalışan ambulansa yol verilmediğini gören motokurye duruma müdahale etti.
Sıkışan trafikte şeritlerin arasından ilerleyerek eliyle sürücüleri uyaran motokuryenin yolu açmak için seferber olduğu anlar ambulans kamerasınca kaydedildi.
Sosyal medyada beğeni toplayan videoda, motokuryenin şeritler arasında hızla ilerleyip eliyle ambulansı işaret ederek yol istediği görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.