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İstanbul'da metroda yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan kişi adliyede

Emrah Gökmen  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
İstanbul'da metroda yabancı uyruklu çocuğa saldırıda bulunan kişi adliyede

İstanbul

İstanbul'da metroda yabancı uyruklu bir çocuğa saldırıda bulunan kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenikapı-Hacıosman metrosunda yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 41 yaşındaki D.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, metrosunda seyahat ederken çocuğun bir kişinin ayağına çarpıp küfür etmesi üzerine kendisini durduramadığını ve olayın gerçekleştiğini iddia ettiği öğrenildi.

İstanbul'da metroda satış yapan yabancı uyruklu bir çocuğa fiziksel saldırıda bulunulduğuna ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Kimliği tespit edilen şüpheli, gözaltına alınmıştı.

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