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Gündem

İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor

İstanbul genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam etkisini artırarak devam ediyor.

12.10.2021
İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Zafer Arslan - Anadolu Ajansı

İstanbul

Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve bilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Kent genelinde öğle başlayan yağış akşam saatlerinde etkisini artırarak devam ediyor.

Esenyurt ve Beylikdüzü'nde de yağış etkisini gösterirken, D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar istikameti yan yolda araçlar yavaş ilerliyor.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu yakasında ise Üsküdar, Maltepe, Pendik, Beykoz ve Kartal’da kuvvetli sağanak etkili oluyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık istikametinde sis ve yağış nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.


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