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İstanbul'da köprüde arıza yapan aracı polis memurunun itmesi güvenlik kamerasında

İstanbul'da köprüde arıza yapan aracı polis memurunun itmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
İstanbul'da köprüde arıza yapan aracı polis memurunun itmesi güvenlik kamerasında

İstanbul

Motosikletli polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün TEM güney istikametinde, 34 MRN 879 plakalı cipin arıza yaptığını tespit etti.

Trafik güvenliğini sağlamak için önlem alan polis memuru, aracı köprünün çıkışına kadar itip emniyetli bir alana çekti.

Sürücü, polise duyarlılığı ve yardımı için teşekkür etti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde arıza yapan cipi, polis memurunun iterek güvenli alana götürdüğü görülüyor.

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İstanbul'da köprüde arıza yapan aracı polis memurunun itmesi güvenlik kamerasında

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