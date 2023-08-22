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İstanbul'da köpeklerin iki kadına saldırısı kamerada

Eyüpsultan'da sahipsiz köpeklerin bir ay arayla iki kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Halis Akyıldız  | 22.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
İstanbul'da köpeklerin iki kadına saldırısı kamerada

Istanbul

Göktürk'te 16 Mayıs'ta sokakta yürüyen kadına sahipsiz iki köpek saldırdı. Bu sırada kadın, elindeki poşeti savurarak üzerine doğru koşan köpeklerden kendisini korudu. Olay yerinden geçen bir kişi köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Ayrıca, 4 Haziran'da sokakta yürüyen başka bir kadın da sahipsiz dört köpeğin saldırısına uğradı.

Her iki olay sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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