İstanbul'da köpeklerin iki kadına saldırısı kamerada
Eyüpsultan'da sahipsiz köpeklerin bir ay arayla iki kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Istanbul
Göktürk'te 16 Mayıs'ta sokakta yürüyen kadına sahipsiz iki köpek saldırdı. Bu sırada kadın, elindeki poşeti savurarak üzerine doğru koşan köpeklerden kendisini korudu. Olay yerinden geçen bir kişi köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.
İstanbul Eyüpsultan'da sahipsiz köpeklerin bir ay arayla 2 kadına saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi https://t.co/eUrPnytVSX pic.twitter.com/pbqcTRzEyM— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 22, 2023
Ayrıca, 4 Haziran'da sokakta yürüyen başka bir kadın da sahipsiz dört köpeğin saldırısına uğradı.
Her iki olay sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.