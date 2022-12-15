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İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada diğer sanık da yakalandı

İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin açılan dava kapsamında dün akşam Pendik'te gözaltına alınan Kadir İ'nin ardından Yusuf Ziya G. de yakalandı.

Uğur İslamoğlu   | 15.12.2022
İstanbul'da kız çocuğunun cinsel istismarı iddiasına ilişkin davada diğer sanık da yakalandı

İstanbul

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, müşteki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirmesinin ardından sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında yakalama emri çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince dün akşam Pendik'te gözaltına alınan Kadir İ'nin ardından Yusuf Ziya G. de yakalandı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

İstanbul'da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan ve Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kadir İ'nin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismarına iştirak" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması istenmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismarına yönelik iddialarla ilgili 2012'de hukuka aykırı olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiği iddia edilen cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatılmış ve müfettiş görevlendirilmişti.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 olarak belirlenen duruşma tarihinin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine 30 Ocak 2023'te yapılmasına karar vermişti.

Mahkeme, talepler üzerine sanıklar Kadir İ. ile Yusuf Ziya G. (59) hakkında "üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun CMK'nın 100/3. maddesinde gösterilen katalog suçlardan olması, CD çözümünü içerir bilirkişi raporu, bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırlar, kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu" nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmalarına yönelik haklarında yakalama emri çıkartılmasına oy birliğiyle hükmetmişti.

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