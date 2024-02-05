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İstanbul'da kentsel dönüşüm bilgilendirme araçlarının sayısı artırılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" projesi ve "Yarısı Bizden" isimli kentsel dönüşüm kampanyasında İstanbulluları bilgilendirmek için 39 araç daha eklendiğini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
İstanbul'da kentsel dönüşüm bilgilendirme araçlarının sayısı artırılıyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yüzyılın Dönüşümü İstanbul" ve "Yarısı Bizden" kampanyası konusunda bilgilendirme amaçlı İstanbul'un çeşitli ilçelerine gönderilen tırlara İstanbullular ilgi gösterdi.

Bu kapsamda bilgilendirme ekibine 39 tanıtım aracını daha ekleyen bakanlık, araçları İstanbul'un ilçelerine göndererek vatandaşları bilgilendirmeye devam edecek.

"Her türlü soruyu cevaplamayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un dönüşümü için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine 39 yeni aracımız ve 2 tırımız ile İstanbul'un tüm ilçelerindeki vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. 2 tır ve 39 yeni aracımızla İstanbul'un tüm ilçelerini dolaşacak, uzman personelimizle vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sahaya inen yeni araçlarımızla, tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm noktasında vatandaşlarımızın kafasındaki her türlü soruyu cevaplamayı hedefliyoruz."

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