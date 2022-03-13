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İstanbul'da kar yağışının beyaza bürüdüğü Ayasofya, Sultanahmet ve Eminönü havadan görüntülendi. -VTR
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İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı

İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

İbrahim Halil Aktürk, Mücahit Türetken, Adem Koç, Kenan Irtak   | 13.03.2022
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırdı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı

İstanbul

Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı bölgelerde devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte, bazı bölgelerde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, birçok noktadaki İETT seferleri iptal edildi, bazı hatlarda da güzergah değişikliğine gidildi.

Trafikte pazar günü sakinliği yaşanırken D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu gibi ana yollar ve arterler açık durumda bulunuyor, ara sokaklarda araçlar kontrollü ilerliyor.

Yağışın görülmediği, pistler ve uçakların taksi yollarının açık olduğu İstanbul Havalimanı'nda ise uçuşlar, daha önce alınan kararlara uygun şekilde azaltılarak devam ediyor.

Yol kenarına bırakılan araçlar trafiği engelliyor

İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışı sırasında D-100 kara yolunun kenarına bırakılan araçlar, trafikte zaman zaman sorun oluşturuyor.

Kentte dün gece yağan kar, trafiği olumsuz etkiledi. Yollarda ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, araçlarını D-100 kara yolunun kenarına bıraktı.

Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir'de D-100 kara yolu, yan yollar ile otobüs duraklarının önüne bırakılan çok sayıda otomobil ve minibüs, yolda hızlı seyreden araçlar için tehlike oluşturuyor.

Durakların önüne bırakılan araçlar otobüs ve minibüs sürücülerinin zorlanmasına neden olurken, zaman zaman trafik akışını da engelliyor.

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