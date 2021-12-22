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Gündem

İstanbul'da kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu

Anadolu Yakası'nda, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye ve Beykoz'da kar yağışı görüldü. Cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Şükrü Gündüz, Muhammed Gencebay Gür   | 22.12.2021
İstanbul'da kar yağışı bazı bölgelerde etkili oldu Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Sarıyer’in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.

Araçların bazı noktalarda zorlukla ilerlediği görüldü. Bazı sürücüler, araçlarını evlerine yakın bir noktada park edip, yürüyerek yollarına devam etti.

Çok sayıda vatandaşın da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Karın keyfini ise her zaman olduğu gibi çocuklar çıkardı.

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