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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor

Mehmet Ali Derdiyok, Halis Akyıldız, Hikmet Faruk Başer, Metin Tokgöz, Kübra Kara, Tansel Parlak   | 21.01.2022
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Halis Akyıldız - AA

İstanbul

İstanbul'da kar yağışı akşam saatlerinde aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağarken, kimi ilçelerde ise yağmur etkili oluyor.


D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde kar yağışı etkisini artırdı. Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Kar yağışının etkisini gösterdiği ilçelerde evlerin çatıları ve yol kenarlarındaki yeşillik alanlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar kar topu oynarken, bazıları da bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir'de sulu kar yağırken, belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu ve Sarıyer'de ise yağmur etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'nda ise Kartal, Üsküdar Çamlıca ve diğer yüksek kesimlerde kar yağışı görülürken, diğer bölgelerde karla karışık yağmur gözleniyor.


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