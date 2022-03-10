İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
İstanbul
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor.
- İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle tır ve kamyonlara kente giriş yasağı
- Trakya'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişlerine izin verilmiyor
- İstanbul'da eğitime kar engeli
Yağışın görüldüğü yerlerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.
Avrupa Yakası'nda da Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de kar yağışı aralıklarla görülüyor.
Öte yandan İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 30 olarak ölçüldü.
Boğazda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.