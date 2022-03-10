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İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Çamlıca’dan yayındayız İstanbul’da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Silivri'den yayındayız Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile Türkiye'nin ara buluculuğu ile Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Türkiye-Ukrayna üçlü dışişleri bakanları toplantısı öncesinde görüştü
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İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Muhammed Gencebay Gür, Taha Erham Keleş   | 10.03.2022
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy ve Sancaktepe'de kar yağışı etkisini zaman zaman gösteriyor.

Yağışın görüldüğü yerlerde yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Avrupa Yakası'nda da Başakşehir, Eyüp, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de kar yağışı aralıklarla görülüyor.

Öte yandan İBB trafik uygulamasına göre saat 07.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 30 olarak ölçüldü.

Boğazda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.

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