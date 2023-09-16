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İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Berfin Kıraç, Ferhat Yasak  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

Yangına 25 araç ve 79 itfaiye personeli ile müdahale edildiği, AFAD İl Müdürlüğünden ise destek amaçlı 1 araç ile 5 personelin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

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