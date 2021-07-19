Euro
10.12
Dolar
8.57
BIST 100
1,351.59
Altın
1,808.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hacı adayları Vakfe’ye durmak için Arafat’ta toplandı
logo
Gündem

İstanbul'da kamyonetten atlayan kurbanlık boğa D-100'de trafiğe neden oldu

Pendik'te seyir halindeki kamyonetten atlayarak kaçan boğa, trafiğin sıkışmasına neden oldu.

Ali Cevahir Aktürk   | 19.07.2021
İstanbul'da kamyonetten atlayan kurbanlık boğa D-100'de trafiğe neden oldu Fotoğraf: Ali Cevahir Aktürk/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Kelkit'ten getirildiği öğrenilen kurbanlık boğa, Pendik D-100 karayolu Kadıköy istikametinde seyir halindeki 34 FG 1281 plakalı kamyonetin kasasından iplerini kopartarak yola atladı.

Kurbanlık boğanın sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Pendik Belediyesi'nden veterinerler ve polis geldi.

Polis ekiplerince 2 şeritli yol tek şeride düşürülerek önlem alınırken, karayolunun ortasında bulunan telli bölümde sıkıştırılan boğa, sakinleştirici iğne yapılarak gözleri bağlandı.

Olay yerine gelen çekiciye bağlanan boğa, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından sahibinin kamyonetine konularak götürüldü.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo 2020 öncesi iki sporcuda koronavirüs tespit edildi
Tayvan'da hükümet yerli Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi
Dünya genelinde 3 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Günlük vaka sayısının 50 bini geçtiği İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Türkiye'de Delta varyantı yaygın olarak görülmeye başladı

Benzer haberler

İstanbul'da kamyonetten atlayan kurbanlık boğa D-100'de trafiğe neden oldu

İstanbul'da kamyonetten atlayan kurbanlık boğa D-100'de trafiğe neden oldu

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesinden kaçan aslan etkisiz hale getirildi