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Kahramanmaraş Trabzon Bulvarı'ndaki Anadolu Apartmanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda bulunan ve depremde yıkılan 6 katlı Tuncerler Apartmanında depremin 40. saatinde arama kurtarma ekiplerinin 10 saatlik bir çalışmasıyla bir kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. -VTR-
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İstanbul'da kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar yarın idari izinli sayılacak

İstanbul'da sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli çalışanlar ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunan kadın personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Semra Orkan   | 07.02.2023
İstanbul'da kamu kurumlarındaki hamile ve engelli çalışanlar yarın idari izinli sayılacak

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan son verilere göre yarın kentte aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgarla birlikte tipi beklendiği belirtildi.

Açıklamada, alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, sağlık kurumlarında görevli olanlar hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kadın personelden 10 ve daha küçük yaşta çocuğu bulunanların, yarın herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacağı duyuruldu.

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