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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük sessiz oturma eylemi, 13. gününde sürüyor.

Mehmet Kara  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
İstanbul'da kadınların Filistin'e destek için başlattığı oturma eylemi 13. gününde Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Sultanahmet Meydanı'nda 74 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eylem, yağmura rağmen bugün de birçok kadın ve çocuğun katılımıyla devam ediyor.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kadınlar, ellerinde "Gazze'de soykırım var", "Çocuklar katlediliyor" ve "Filistin’e destek için sen de 5 dakika otur", "Ey ümmet uyan, şimdi değilse ne zaman?", "Kudüs'e selam, direnişe devam" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice dövizler taşıyor.

Yerli ve yabancı turistler de eyleme yoğun ilgi gösteriyor.

Eylem, 15 Kasım'a kadar her gün 12.00-17.00 saatlerinde yapılacak.

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