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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İstanbul'da Kıyam Gazze Girişimi üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Mehmet Ali Derdiyok  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

Başakşehir Meydanı'nda toplanan grup, İsrail aleyhine slogan attı, Filistin halkına desteklerini bildirdi.

Namaz kılındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okunan etkinlikte, Gazzeliler için dua edildi.

Kıyam Gazze Girişimi Halkla İlişkiler Sorumlusu Zeid Madarati, AA muhabirine, gençler olarak bu girişimi başlattıklarını ve Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinlileri desteklediklerini söyledi.

Madarati, bu girişimlerinin şu anda 17 ülkeye yayıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Her perşembe akşamı 17 farklı ülkedeki meydanlarda insanlar Allah'a sığınarak namaz kılıyor. Şu anda Gazzeli kardeşlerimize, İsrail tarafından katliam gerçekleştiriliyor. Her gün binlerce kadın ve çocuk şehit ediliyor. Bunlar dünya basınına pek yansımıyor ama oradaki Müslüman kardeşlerimiz hem açlıkla mücadele ediyor hem de küçük bir hapishanede yaşıyor. Biz de onlara askeri anlamda yardım edemesek de elimizden geldiğince Allah'a sığınarak hem maddi hem de manevi destek veriyoruz."

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