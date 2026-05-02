İstanbul'da imam hatip lisesi öğrencileri "Emperyalizm Çalıştayı" düzenledi

Okulun konferans salonunda düzenlenen çalıştay, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan koordinatör öğrenci Burak Emir Doğan, bu sene çalıştayın ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Çalıştayda "insanlık dışı bir olgu olan" emperyalizmi ele aldıklarını dile getiren Doğan, emperyalizmin tanımının yeniden ele alınması üzerinde duracaklarını belirtti.

Doğan, çalıştayla en büyük gayelerinin, akademik derinliğe sahip yüksek nitelikli bir çalışma ortaya koymak olduğunu vurguladı.

Koordinatör öğrenci Musa Çağrı Öztürk de tarih boyunca toplumları ve ulusları derinden etkilemiş önemli bir kavram olan emperyalizmi akademik çerçevede incelemek, anlamak ve eleştirmek için bir araya geldiklerini kaydetti.

Temel amaçlarının, çalıştayda emperyalizmin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerinin konuşulması olduğunu dile getiren Öztürk, "Emperyalizm, üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir konudur. Bugün gerçekleştireceğimiz tartışmalar ve fikir alışverişleriyle, bilgiye dayalı, sorgulayıcı ve analitik bir perspektif geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Danışman öğretmen Ümmühan Fazlıoğlu, emperyalizmin "görünenin ardında işleyen ve görünmeyenin içinde yer alan bir düzen" olduğunu söyleyerek, "Emperyalizm sadece sınırlar arası bir güç değil, bazen ekonomik, bazen kültürel, bazen teknolojik olarak içimize giren bir yapıdır." ifadesini kullandı.

Okul Müdürü Hüseyin Altıparmak da insanların hayatlarının büyük bir kısmında emperyalizmin etkili olduğunu, emperyalizmin ne olduğunu anlatmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. İsmail Kara ise "emperyalizm" oturumunda öğrencilerle sohbet ederek, tanımlar üzerinden emperyalizm kavramını anlattı.

Emperyalizmin gerçekleştiğini ve sadece bununla kalmayıp sürekliliğini sağladığını ifade eden Kara, "Emperyalizmin sadece fiili tezahürleriyle değil, arkasındaki fikir ve felsefeyle ilgilenilmesi lazım. Hangi mesleği seçerseniz seçin her zaman emperyalizmle ilgilenmeniz lazım. Emperyalizmin çok farklı yüzleri var, bütün dünyayı kuşatmış bir yapıda." dedi.

Kara, modernleşme ve emperyalizm arasında çok sıkı bir felsefi ilişki olduğunu, modernleşmenin içerisinde "aydınlanma felsefesi ve modern bilim", "laiklik, sekülerlik, demokrasi" ve "kapitalizm" şeklinde 3 ana unsurun bulunduğunu, bunların bir araya gelmesinin emperyalizmi ortaya çıkardığını kaydetti.

Çalıştay

Ataşehir Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay, gençlerin yalnızca gündelik sorunlarla değil, küresel ölçekte etkili olan siyasal, ekonomik ve kültürel süreçlerle de ilgilendiği akademik buluşma niteliği taşımayı amaçlıyor.

Çalıştay kapsamında öğrenciler, teknoloji, siyaset, ekonomi, sosyoloji, hukuk, kültür sanat ve aile başlıkları altında oluşturulan komitelerde, emperyalizmin tarihsel ve güncel tezahürlerini çok yönlü ele almayı hedefliyor.

Gençlerin emperyalizm gibi çok katmanlı bir olguyu farklı disiplinler üzerinden analiz etmelerini hedefleyen çalıştay, 2 gün sürecek oturumların ardından, kapanış oturumuyla sona erecek.

