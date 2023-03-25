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İstanbul'da "İlk Evim" projesi kapsamında 9 günde 14 bin 838 hak sahibi belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "İstanbul'umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
İstanbul'da "İlk Evim" projesi kapsamında 9 günde 14 bin 838 hak sahibi belirlendi

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile hayata geçirilen "İlk Evim" projesi kapsamında İstanbul Tuzla'da yapılan kura çekiminde 9 günde 14 bin 838 hak sahibinin belirlendiğini bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından "İlk Evim" projesi kapsamında İstanbul'un Tuzla ilçesine yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, "İstanbul'umuzu başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için güvenli konutlar yapmayı sürdürüyoruz. TOKİ ile İlk Evim Tuzla kuralarımızda 9 günde 14 bin 838 hak sahibini belirledik." ifadelerini kullandı.

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