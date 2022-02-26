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İstanbul'da İETT otobüsü halk ekmek büfesine çarptı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde İETT otobüsünün çarptığı halk ekmek büfesinin işletmecisi hafif yaralandı.

Emrah Gökmen   | 26.02.2022
İstanbul'da İETT otobüsü halk ekmek büfesine çarptı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Piri Paşa Mahallesi Kalaycıbahçe Sokak'ta 34 PPB 48 plakalı İETT otobüsü, Hasköy durağında yolcuları indirdikten sonra halk ekmek büfesine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan büfe işletmecisi H.U, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, kaza alanına gelerek bilgi aldı.

Bu arada, kazanın, otobüsün elektronik aksamındaki arızadan kaynaklandığı iddia edildi.

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