İstanbul'da İETT otobüsü durağa çarptı
İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu hasar oluştu.
İstanbul
D-100 karayolu yan yolda Bakırköy'den Topkapı yönüne ilerleyen İETT otobüsü, Tınaztepe durağına çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, durak ve otobüste hasar oluştu.
Otobüste kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.