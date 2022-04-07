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İstanbul'da İETT otobüsü durağa çarptı

İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün durağa çarpması sonucu hasar oluştu.

İbrahim Halil Aktürk   | 07.04.2022
İstanbul'da İETT otobüsü durağa çarptı Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

D-100 karayolu yan yolda Bakırköy'den Topkapı yönüne ilerleyen İETT otobüsü, Tınaztepe durağına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, durak ve otobüste hasar oluştu.

Otobüste kaza sırasında yolcu bulunmadığı öğrenildi.

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