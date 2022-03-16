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Milli Savunma Bakanı Akar'ın katılımıyla Brüksel’de NATO ülkelerinin savunma bakanlarının, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sonrası gelişmeleri görüşmek için bir araya geldiği toplantıda aile fotoğrafı veriliyor.
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İstanbul'da İETT aracının karıştığı trafik kazası ulaşımı aksattı

İstanbul Avcılar'da İETT aracının karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda yoğunluğa neden oldu.

Halis Akyıldız, İlyas Kaçar   | 16.03.2022
İstanbul'da İETT aracının karıştığı trafik kazası ulaşımı aksattı Fotoğraf: Halis Akyıldız/ AA

İstanbul

D-100 kara yolu Büyükçekmece istikameti yan yolda ilerleyen İETT otobüsü, 34 BN 6448 plakalı kamyonet ve 34 HE 5274 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle Büyükçekmece yönü yan yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kontrolden çıkan İETT otobüsü aydınlatma direğine çarptı

İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan İETT otobüsü kaldırıma çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

Maslak Ayazağa Caddesi'nde seyreden 34 TP 5291 plakalı İETT otobüsü, yoldan çıkarak kaldırıma çıktı.

Aydınlatma direğine çarparak devrilen otobüs, duvara çarparak durabildi.

İçinde yolcu olmayan otobüsün sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Bölgeye gelen polis ekipleri, kaza nedeniyle aksayan trafiği kontrollü şekilde sağladı.​​​​​​​

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