Euro
10.11
Dolar
8.52
BIST 100
1,363.28
Altın
1,811.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da havalimanları ve otogarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'daki otogarlar ve havalimanlarında yoğunluk oluşturdu.

Kenan Irtak,Abidin Mutlu Bozdağ,Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 18.07.2021
İstanbul'da havalimanları ve otogarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

İstanbul

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketleri ile tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, sabahtan itibaren Harem'deki otogara gelmeye başladı. Tam kapasite çalışan ve ek sefer düzenleyen otobüs firmaları, vatandaşların bilet taleplerine yetişmekte güçlük yaşarken, otobüslerin doluluk oranı 90-95'lere ulaştı.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise sabah saatlerinde yoğunluk düne göre azalsa da otogarın akşam saatlerinde kalabalık olması bekleniyor. Otogarda dün 2 bin 200 civarında otobüs çıkış yaparken, bugün ve yarın da aynı sayıda otobüsün yolcu taşıması planlanıyor.

Havalimanlarında da yoğunluk var

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan ayrılmak isteyenler havalimanlarında da yoğunluğa neden oldu. Kentteki iki havalimanının giriş kapılarında ve kontuar önlerinde yoğunluk nedeniyle sıra oluştu. Havalimanı görevlileri yoğunluğu azaltmak için önlem aldı.

Çok sayıda yolcu Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanını tercih etti. Havalimanında dün seyahat eden 104 bin 508 kişi ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşılırken, yoğunluk bugün de devam etti. Başta THY olmak üzere hava yolu şirketleri de bayram tatili için ek sefer koydu.

İstanbul Havalimanında düne göre azalmış olsa da yolcu hareketliliği sürüyor. Havalimanındaki görevli hijyen timleri, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları için yolcuları uyarıyor.

Öte yandan, şehir içi trafiğinde ise bayrama gidenler ve pazar gününün de etkisiyle en sakin günlerinden biri yaşanıyor. İBB trafik yoğunluğu haritası verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu saat 13.50 itibarıyla yüzde 9'a kadar düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 630 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan bayrama yönelik uyarılar: Salgının bitmediği unutulmamalı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 666 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 38 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle araç girişine kapatıldı

Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle araç girişine kapatıldı

İstanbul'da havalimanları ve otogarlarda bayram hareketliliği yaşanıyor

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki Kurban Bayramı hareketliliği rekor getirdi

'Turizmin başkenti' Antalya'da bayram tatili yoğunluğu

'Turizmin başkenti' Antalya'da bayram tatili yoğunluğu
İstanbul Havalimanı'nda, Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor

İstanbul Havalimanı'nda, Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor
Saros Körfezi sahillerinde bayram hareketliliği yaşanıyor

Saros Körfezi sahillerinde bayram hareketliliği yaşanıyor