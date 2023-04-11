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İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri gerçekleştirilemiyor.

Hasan Hüseyin Kul  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor

İstanbul

Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş Hattı ve Maltepe-Adalar seferlerinin hava muhalefeti dolayısıyla gerçekleştirilemediği duyuruldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerde iptal ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin şirketin internet sitesinden takip edilebileceği kaydedildi. ​​​​​​​

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