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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk mesai günü sabah saatlerinde bazı yollarda ve toplu taşıma duraklarında yoğunluk gözlendi.

Mustafa Hatipoğlu, Hamdi Dindirek, İbrahim Halil Aktürk, Şükrü Gündüz  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu ve Çağlayan'da yoğunluk oluşurken, Avcılar istikametinde trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.

D-100 kara yolu Merter yan yolda yapılan yol bakım çalışması, Ankara istikametinde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri ile Seyrantepe ve Kağıthane arasında bazı bölgelerde araçlar trafik nedeniyle yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Bostancı ile Avrasya Tüneli arasında yoğunluk oluştu. Ankara istikametinde ise Göztepe ile Pendik arasında bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda her iki istikamette Sancaktepe ve Ataşehir bölgelerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Kentte özellikle aktarmaların yapıldığı toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşanıyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 65, Anadolu Yakası'nda yüzde 76'ya kadar ulaştı.

Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 69'a kadar çıktı.

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