Dolar
8.67
Euro
10.17
Altın
1,764.35
ETH/USDT
3,042.20
BTC/USDT
43,610.00
BIST 100
1,391.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde kentin birçok noktasında trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlendi.

Metin Tokgöz, Muhammed Gencebay Gür, Taha Erham Keleş, Şükrü Gündüz, Mehmet Kara, Kaan Bozdoğan   | 20.09.2021
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İşlerine ve okula giden vatandaşlar, servis, toplu taşıma, kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu Kartal ve Maltepe'den Kadıköy istikametine doğru araç kuyruğu uzarken, Ataşehir ve Ümraniye de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kozyatağı'ndan Kadıköy istikametine doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Haftanın ilk iş gününde Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu Ankara istikameti Güzelyurt mevkisinden başlayan trafik, bazı noktalarda açılsa da Haliç Köprüsü çıkışına kadar devam etti.

İncirli-Çobançeşme ve Avcılar-Beylikdüzü arası trafik durma noktasına geldi.

D-100 Karayoluna bağlanan Zeytinburnu, Cevizlibağ ve Edirnekapı kavşaklarında da araç yoğunluğu oluştu.

Cevizlibağ'daki metrobüs ve tramvay duraklarında da yoğunluk gözlendi.

İBB Trafik uygulamasına göre 08.30 itibarıyla kent geneli trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Vatikan'a girişlerde Kovid-19'a yönelik 'Yeşil Geçiş' belgesi şartı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 673 bin 770'e yükseldi
ABD yönetimi tüm yabancı ülke vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor

Benzer haberler

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı