Dolar
13.80
Euro
15.57
Altın
1,784.10
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
1,906.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 63'e ulaştı.

Mustafa Hatipoğlu, Şükrü Gündüz, Taha Erham Keleş, Ali Cevahir Aktürk, Alptekin Soykan   | 06.12.2021
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

İstanbul'da D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrederken öğrenciler ile iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu Ankara istikametinde Sultanbeyli bölgesi, Edirne istikametinde ise Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu gözleniyor. D-100 kara yolunda her iki istikamette de Maltepe, Pendik ve Tuzla bölgelerinde trafik yavaş ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde de Avrupa Yakası yönünde trafik artıyor.

Küçükyalı'da yapılan yol çalışması nedeniyle yoğunluk önceki haftalara göre artarken sürücüler yan yolu ve sahil yolunu tercih ediyor.

D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda Avcılar'da, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Ambarlı-Gümüşpala mevkileri arasında yoğunluk yaşanıyor.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM'e bağlantı yollarında trafik zaman zaman aksıyor.

TEM'de Ankara istikametinde ise Bahçeşehir-Firuzköy mevkisi arasında trafik durma noktasına geldi.

Haliç Köprüsü'nden Okmeydanı istikametine yoğunluk artarken D-100 kara yolu Mecidiyeköy bağlantı yollarında zaman zaman yoğunluk oluştu.

Öte yandan İBB CepTrafik verilerine göre kentteki trafik yoğunluğu 08.30 itibarıyla yüzde 63 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'dan Kovid-19'un 'Omicron' varyantına karşı takviye doz önlemi
Arjantin'de ilk kez Omicron varyantı görüldü
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 357 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi yaşamını yitirdi
Norveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı

Benzer haberler

İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Trakya'da sağanak etkili oluyor

Uber sürücüleri Brüksel'de trafiği kilitledi

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor