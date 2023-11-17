Dolar
28.69
Euro
31.21
Altın
1,983.18
ETH/USDT
1,953.00
BTC/USDT
36,341.00
BIST 100
7,837.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Osmaniye Valiliğini ziyaretinde konuşuyor İstanbul Küçükçekmece'de doğalgaz patlamasının meydana geldiği binadan yayındayız
logo
Gündem

İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

İrem Demir  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğine vurgu yapılan açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair uyarıda bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı
Doktorlar, İsrail saldırılarında Gazze'deki çocuk ölümlerine tepki gösterdi
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Benzer haberler

İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı

İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı

Marmara'da ekim ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azaldı

İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı
Mersin'de sağanak etkili oluyor

Mersin'de sağanak etkili oluyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet