İstanbul'da hafta sonu için sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği, kentte hafta sonu gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
İstanbul
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul'da beklenen sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Kuvvetli yağışların pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiğine vurgu yapılan açıklamada, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dair uyarıda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.