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İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

İstanbul'da başlayan gök gürültülü sağanak, özellikle Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

Semra Orkan, Halis Akyıldız, Tansel Parlak, Ali Cevahir Aktürk, Zafer Arslan, Taha Erham Keleş, Muhammed Gencebay Gür   | 24.08.2022
İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oluyor

Istanbul

Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik ve Beykoz'da gök gürültülü yağış başladı.

Sisin hakim olduğu Boğaz çevresinde de gök gürültülü sağanak devam ediyor.

Sık sık şimşek çakan Anadolu Yakası'nda ulaşımı olumsuz etkileyen bir durum yaşanmıyor.

Avrupa Yakası'nda ise Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekemece, Başakşehir, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Zeytinburnu'nda gök gürültülü hafif yağış etkili oluyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 22.30 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45 olarak ölçüldü.

İki saat boyunca kuvvetli yağış bekleniyor

Öte yandan, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki gök gürültülü sağanağın iki saat boyunca yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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