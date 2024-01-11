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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma devam ediyor.
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İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

Emirhan Yılmaz  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

İstanbul

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, Üsküdar'da fırınlara fiyat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünce, kent genelinde farklı fiyat tarifeleri kullanarak piyasa dengesini bozmaya çalışanları uyarmak ve bunun önüne geçmek için denetimler yapıldı.

İl genelinde süren denetimlerden biri Üsküdar'da gerçekleştirildi. Ekipler, fırınlarda fiyat listesi ve gramaj kontrolü yaparak, fırıncılara yönetmelik hakkında bilgi verdi, uyarılarda bulundu. Yönetmeliğe uymayan fırınlara ise ekipler tarafından tespit tutanağı tutuldu.

Denetimler, İstanbul genelinde market, fırın, kafe ve restoranları kapsayacak şekilde devam edecek.

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İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yapıldı

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