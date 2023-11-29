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İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

İlyas Kaçar, Alparslan Ermiş  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Istanbul

Fırtına, kent genelinde etkili oluyor. Ortaköy'de fırtınanın etkisiyle oluşan dalgalar sonucu deniz suyu taştı. Dalgalarla kıyıya sürüklenen çöpler, kaldırım üzerinde birikti.

Ortaköy'e gezmeye gelen bazı vatandaşlar olumsuz hava koşullarına aldırış etmeden dalgalarla fotoğraf çekmeye çalıştı.

Kartal Dragos sahilinde ise bir tekne battı. Silivri sahilinde de dev dalgalar oluştu.

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