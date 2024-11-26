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İstanbul'da fırçalarını bilerek düşürüp turistleri dolandıran ayakkabı boyacıları görüntülendi

İstanbul'da, bazı ayakkabı boyacılarının fırçalarını bilerek düşürüp turistlerden 1000 lira istemesi vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Cüneyt Sevindik  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
İstanbul'da fırçalarını bilerek düşürüp turistleri dolandıran ayakkabı boyacıları görüntülendi

İstanbul

Karaköy'de, ellerinde ayakkabı boyama sandıkları bulunan 3 kişi, turistler yoldan geçerken fırçalarını bilerek yere düşürdü.

Bu kişiler, fırçayı fark edip geri veren turistlere sözde jest olarak ayakkabılarını boyamayı teklif etti.

Israrlara dayanamayıp teklifi kabul etmek zorunda kalan turistlerin ayakkabılarını boya yerine diş fırçası ve bezle temizleyenler, bunun karşılığında 1000 lira istedi.

Turistler, olumsuz cevap vermelerine karşılık ısrar edilmesi nedeniyle 1000 lirayı vermek zorunda kaldı.

Birçok turistin aynı yöntemle durdurulması çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, bazı turistlerin bilerek düşürülen fırçayı yerden almaması, bazılarının ise ayakkabı temizleme teklifini reddetmesi bulunuyor.

Fırçayı bilmeden bu kişilere veren bazı turistlerin ayakkabılarının diş fırçasıyla temizlenmesi de görüntülendi.

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