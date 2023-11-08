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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İstanbul'da Filistinlilere destek için başlatılan sessiz oturma eylemine turistlerden destek

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet'te devam eden sessiz oturma eylemine turistler de destek verdi.

Kübra Deniz  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
İstanbul'da Filistinlilere destek için başlatılan sessiz oturma eylemine turistlerden destek Fotoğraf: Kübra Deniz/AA

İstanbul

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin, Eminönü Meydanı'nda başlattığı 3 günlük sessiz oturma eyleminin devamı Sultanahmet'te 8'inci gününde devam ediyor.

Eyleme kimi turistler oturarak, kimileri de pankart açıp fotoğraf ve videolarını çekerek destek veriyor.

Hindistanlı Usama Hazari, elinde İngilizce "Filistin hakkında bana soru sorabilirsin" pankartı taşıyarak, orada yaşananlar hakkında insanlara bilgi verdiğini anlattı.

Özellikle turistlere açıklamalarda bulunan Hazari, "Gazze bizim için Kerbala'ya dönmüştür. Nasıl bir savaşın içinde olduğunu biliyorlar. Sadece kendileri için değil, Müslümanları ve insanlığı uyandırmak için yapıyorlar. Bize bir mesaj yolluyorlar. İşgal altında 1000 yıl yaşamaktansa bir gün özgür olarak yaşamanın önemini anlatıyorlar. Bizler de bu mesaja cevap vermeliyiz. Herkes gerçeğin ne olduğunu görebiliyor. İnsanlar özgürlükten, demokrasiden bahsediyor, fakat şu an bir şey demiyorlar. Çünkü sorun sadece kendilerine dokunduğunda konuşuyorlar. Bu sadece Müslümanları ilgilendirmiyor. Bu bir insanlık konusudur." diye konuştu.

"Sonuna kadar Filistin'i destekleyeceğiz"

İstanbul’a ailesiyle birlikte gelen Zahra Fibya, "Filistin'in özgürlüğünü destekliyoruz. Sonuna kadar da Filistin'i destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Singapur’dan iş için İstanbul’a geldiğini belirten Sam Cour, Sultanahmet ziyaretinde eylemi gördüğünü belirterek, "Herkes barış içinde yaşamayı hak eder. İnsanların olduğu yerde, savaş, çatışma olmamalı. Umarım İsrail, saldırılarını sona erdirir. İnsanlar barış içerisinde yaşar." şeklinde konuştu.

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