İstanbul'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan 19 şüpheli adliyede
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, İstanbul'da yakalanan 20 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.
İstanbul
FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine düzenlenen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden biri hastalık nedeniyle emniyetten serbest bırakılırken, 19 zanlı adliyeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.