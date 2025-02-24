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İstanbul'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan 19 şüpheli adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, İstanbul'da yakalanan 20 şüpheliden 19'u adliyeye sevk edildi.

İlyas Kaçar  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan 19 şüpheli adliyede

İstanbul

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine düzenlenen operasyon kapsamında, İstanbul'da gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri hastalık nedeniyle emniyetten serbest bırakılırken, 19 zanlı adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat'ta sosyal medya hesabından, Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

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İstanbul'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan 19 şüpheli adliyede
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