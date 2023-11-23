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İstanbul'da evinde ruhsatsız silah ele geçirilen Banu Parlak adliyeye çıkarıldı

İstanbul'da evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, adliyeye sevk edildi.

İbrahim Halil Aktürk  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
İstanbul'da evinde ruhsatsız silah ele geçirilen Banu Parlak adliyeye çıkarıldı

İstanbul

Sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Parlak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Parlak, daha sonra polislerce adliyeye götürüldü.

Banu Parlak, sosyal medya hesabından silahlı video paylaşması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınmış, evindeki aramada ruhsatsız tabanca ve 9 mermi ele geçirilmişti.

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