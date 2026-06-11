İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı Kenan Doğulu, oyuncu Beren Saat ile sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.