İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 23 zanlı yakalandı

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen
11 Haziran 2026•Güncelleme: 11 Haziran 2026
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Berdan Mardini, Mehmet Cem Karcı, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ile Selin Ciğerci gözaltına alındı.
Daha sonra Oğuzhan Beker'in de gözaltına alınmasıyla şüphelilerin sayısı 23'e çıktı.
Sevk edildikleri Adli Tıp Kurumunda kan ve saç örneği veren şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden emniyete getirildiği öğrenildi.