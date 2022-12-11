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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 bin 363 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sikke, takı, ok ucu ve çeşitli objelerden oluşan toplam 3 bin 363 tarihi eser ele geçirildi.

Mehmet Kara   | 11.12.2022
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 bin 363 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin yasa dışı yollarla temin ettiği tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı.

Yapılan istihbarat çalışmaları ve takip neticesinde kimliği belirlenen şüpheli M.Y'nin Eyüpsultan'da ikamet ettiği tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, tarihi eserlere müşteri arayan şüpheliyi yakın takibe alarak, suçüstü yakaladı.

Şüphelinin üzerinde ve ikamet adresinde yapılan aramalarda 2 bin 950 sikke, 392 obje, 8 ok ucu, 7 yüzük, üçer küpe ile kemer tokası olmak üzere toplam 3 bin 363 tarihi eser ele geçirildi.

Söz konusu eserlerin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğünce yapılan incelemesinde müzelik değerde oldukları, yurt içinde alım ile satımının ve yurt dışına çıkarılmasının yasak eserler kapsamında yer aldığı belirlendi.

Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen eserler, 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Şüpheli M.Y, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 bin 363 tarihi eser ele geçirildi

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