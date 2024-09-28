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İstanbul'da devlet himayesindeki kadın, çocuk ve engellilerin eserlerinden oluşan sergi, Rami Kütüphanesi'nde açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, devlet himayesinde olan kuruluşlardaki kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin el emeği eserlerini, Rami Kütüphanesi'nde sergilemeye başladı.

Ferhat Yasak  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
İstanbul'da devlet himayesindeki kadın, çocuk ve engellilerin eserlerinden oluşan sergi, Rami Kütüphanesi'nde açıldı Fotoğraf: Ferhat Yasak/AA

İstanbul

Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen serginin açılış kurdelesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan tarafından kesildi.

Yenigün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaya çıkan ürünlerin el emeğiyle birer sanat eserine dönüştüğünü söyledi.

Bakanlık bünyesinde çeşitli kursların verildiğini belirten Yenigün, "Kültür Yolu Festivali kapsamında İstanbul'da Rami Kütüphanesi'nde bizden hizmet modeli olan yaşlılarımız, engellilerimiz ve evlatlarımızın rehabilite süreçlerinde çok güzel kurslar da açıyoruz. Onların hepsini gezdik, bir sanat eseri gibi maşallah. Biz de bu kapsamda burada bir hafta boyunca bu hizmet modelinden faydalanan kardeşlerimizin yaptıkları eserleri de sergilemek istedik. Rami Kütüphanesi'ne gelirlerse bizim buradaki sergimizi gezebilirler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz de Kültür Yolu Festivali'nde varız." diye konuştu.

"Biz burada sıfır atık konseptiyle de kozalaklardan, artık eşyalardan da sanat eserleri yapıyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, şöyle devam etti:

"Hem rehabilite ediyorlar hem de gerçekten içlerinden sanatçılar çıkıyor. Gördüğünüz gibi eserlerin her yeri bir sanat şaheseri. Biz burada sıfır atık konseptiyle de kozalaklardan, artık eşyalardan da sanat eserleri yapıyoruz. Bütün hizmet modellerimizden yararlanan kardeşlerimiz hep birlikte gerçekten bir eser yaratmışlar. Burada inşallah sergileyeceğiz. Biz burayı gezmeye davet ediyoruz İstanbul halkını da."

Yenigün'e el emeğiyle yapılan plaket ve çanta hediye edildi. Açılışın akabinde ise kütüphane bahçesinde Bakanlık bünyesindeki çocuk bakım evinde kalan bir öğrenci piyano dinletisi sundu.

Sergi, 6 Ekim'e kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilecek.

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