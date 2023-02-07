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İstanbul'da depremde enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli adliyede

İstanbul'da, Kahramanmaraş merkezli depremde enkaz altında kalanları internet üzerinden arayarak kandırdıkları belirlenen 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Emrah Gökmen   | 07.02.2023
İstanbul'da depremde enkaz altındakileri arayarak kandıran 2 şüpheli adliyede

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri sanal devriye kapsamında, bazı kişilerin bir sosyal medya platformunda, depremzedeleri telefonla arayarak dalga geçtikleri konuşmaları paylaştıklarını tespit etti.

Ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla kimliklerini belirledikleri 18 yaşından küçük M.B. ile Y.S'yi bulundukları adreslerde yakaladı.

Operasyon kapsamında 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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