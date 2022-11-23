İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor.
İstanbul
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kentte etkili olan lodos nedeniyle Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) ile Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinin Moda uğramasının gerçekleştirilemediği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.