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İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor.

Muhammed Gencebay Gür   | 23.11.2022
İstanbul'da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kentte etkili olan lodos nedeniyle Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) ile Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinin Moda uğramasının gerçekleştirilemediği belirtildi.

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