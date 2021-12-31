Dolar
13.29
Euro
15.08
Altın
1,818.20
ETH/USDT
3,787.90
BTC/USDT
48,260.00
BIST 100
1,881.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütleri DEAŞ ve PKK’ya yönelik operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Halil Demir   | 31.12.2021
İstanbul'da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ ve PKK adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ’a yönelik 2, terör örgütü PKK'ya yönelik de bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda 15’i DEAŞ, biri de PKK üyesi oldukları iddia edilen 16 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgüte ait doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Omicron varyantının etkisi altındaki Güney Kore’de Kovid-19 kısıtlamaları uzatıldı
Vaka sayılarını artıran Omicron'a karşı 'aşılarınızı tamamlayın' uyarısı
Çin Kovid-19 salgının ikinci yılında 'sıfır vaka' stratejisinde ısrar ediyor
İlk Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 kitlesel aşılamalara rağmen etkisini sürdürüyor
İspanya'da geçen hafta her 100 kişiden biri Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

İstanbul'da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ ve PKK operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

TOKİ 2 yılda İstanbul'da 5 bin 565 konutu tamamladı

İstanbul'da yılbaşı gecesi 47 bin 156 güvenlik personeli görev yapacak

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticisi Suriye'ye kaçmaya çalışırken yakalandı
İstanbul'a 11 ayda 7 milyon 980 bin 311 yabancı turist geldi

İstanbul'a 11 ayda 7 milyon 980 bin 311 yabancı turist geldi
MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı

MİT ile Ankara polisince düzenlenen DEAŞ operasyonunda 23 zanlı yakalandı