İstanbul'da bugün motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkabilecek
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.
Kıymetli İstanbullular;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 19, 2022
20 Mart Pazar günü (YARIN)
⏰10.00’dan itibaren
✅Motosiklet
✅Elektrikli scooter ve
✅Motokuryelerin🛴🛵
Trafiğe çıkışlarına İZİN VERİLECEKTİR❗️
Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/MWtKPzwtic
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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