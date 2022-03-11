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İstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece ile cumartesi günü aralıklı ve yerel, kuvvetli kar yağışı beklendiği uyarısı yaptı.

Filiz Kınık Öz   | 11.03.2022
İstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısı

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre kentte bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla ilgili, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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