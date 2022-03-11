İstanbul'da bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece ile cumartesi günü aralıklı ve yerel, kuvvetli kar yağışı beklendiği uyarısı yaptı.
İstanbul
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirmelere göre kentte bu gece ve yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
- İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
- İstanbul'da toplu taşıma araçları ve otomobiller karlı yollarda kaldı
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.
Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla ilgili, vatandaşlardan ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.