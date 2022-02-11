İstanbul'da boya imalathanesinde yangın çıktı
Güngören Kaymakamlığı, "Hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen 6 iş yeri çalışanı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir." dedi.
İstanbul
Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen imalathanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sanayi Mahallesi Sinanpaşa Sokak'ta, boya ve kimyasal malzemeler kullanılarak dar dokuma malzemelerinin üretildiği iş yerinin bulunduğu 5 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale etti.
Ekipler, yangın sırasında binada bulunanları tahliye ederken, binadaki iş yerinde çalışan bir kişi yüksekten atlayarak yaralandı.
Bacağından yaralanan bu kişi ile dumandan etkilenen 5 çalışan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle bölgeye gelen çevik kuvvet ve özel harekat polisleri de önlem aldı.
Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Görgü tanıkları
Çevrede esnaflık yapan İbrahim Özyurt, imalathanede tekstil boyaları ve kimyevi malzemelerin üretildiğini belirterek, "Kofra patlıyor, ateş çıkıyor. İçerideki elyaflar tutuşmuş." dedi.
İtfaiyenin zamanında geldiğini ve müdahale ettiğini ifade eden Özyurt, binada farklı katlarda ayrı iş yerlerinin olduğunu söyledi.
Cuma namazını kılarken bomba patlaması gibi bir ses duyduklarını belirten esnaf Ahmet Çelik de "Peşinden bir daha patladı. İçeride 10-15'e yakın insan vardı ama çoğu namaza gitmişti. İtfaiye içeriden iki kişiyi, biraz önce de bir kişiyi çıkardı." diye konuştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Güngören Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Sinan Paşa Sokak'taki tekstil imalathanesinde yangın ihbarı alındığı hatırlatıldı.
İmalatta kullanılan yanıcı maddelerden kaynaklanan yangın sebebiyle olay yerine ivedilikle güvenlik, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Ekiplerimizce çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, yangının söndürülmesi çalışmaları devam etmektedir. Olayda hafif şekilde yaralanan ve dumandan etkilenen 6 iş yeri çalışanı çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Mahalle sakinlerimize, iş yerlerimize ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.